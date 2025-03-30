В Киеве мужчина избил слушавшую русскую музыку девушку

В Киеве очевидцы сняли, как мужчина избил слушавшую русскую музыку девушку

В Киеве очевидцы сняли, как мужчина избил слушавшую русскую музыку девушку. Видео инцидента размещено в Telegram-канале «Политика Страны».

Отмечается, что, предположительно, скандал произошел в зоне отдыха, где жарят шашлыки. Пострадавшая девушка сидела в компании своих подруг, когда к ней подошел молодой мужчина крупного телосложения и, ругаясь по-украински, сначала схватил ее, а потом начал хватать за волосы и бить по голове. Подруги пытались звать на помощь и оттолкнуть обидчика, но у них это не получилось.

Также на кадрах есть еще один молодой мужчина и девушка, которые грозят, что сейчас вызовут полицию из-за русской музыки. Предположительно, они пришли вместе с тем, кто напал на девушку.

Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в украинском и международном законодательстве нет инструментов, позволяющих добиться ограничения на территории Украины русскоязычной музыки на стриминговых платформах. По его словам, в правилах вещания нет правовых оснований для запрета музыки по языковому признаку.