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13:47, 5 марта 2025Бывший СССР

На Украине не нашлось инструментов для запрета русской музыки

Шмыгаль: У законодательства Украины нет инструментов для запрета русской музыки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: djile / Shutterstock / Fotodom

У украинского и международного законодательства нет инструментов, чтобы добиться ограничения на территории Украины русскоязычной музыки на стриминговых платформах. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам, в правилах вещания нет правовых оснований для запрета музыки по языковому признаку. Он добавил, что для «обеспечения информационной и национальной безопасности» Украины нужно усовершенствовать нормативную базу в этой сфере. Шмыгаль поручил Министерству культуры, Минцифры и Министерству юстиций дополнительно проработать этот вопрос.

Это заявление премьер всделал в связи с петицией на сайте Кабмина Украины, в которой требовалось обязать стриминговые платформы не предоставлять доступ к русской музыке. Петиция набрала за несколько дней необходимое для рассмотрения правительства количество голосов.

Ранее стало известно, что национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины будет блокировать русскоязычные песни. Поводом для выдачи таких полномочий Нацсовету по ТВ и радиовещанию послужила петиция, опубликованная 17 февраля на сайте украинского правительства.

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