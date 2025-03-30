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22:31, 30 марта 2025Бывший СССР

В полиции Киева раскрыли подробности избиения женщин за русскую музыку ветераном ВСУ

В Киеве ветеран ВСУ избил женщин за прослушивание русской музыки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

В полиции Киева раскрыли подробности инцидента, в котором ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил женщин за прослушивание русской музыки. Об этом сообщает «Страна.ua».

В полиции Киева отметили, что в драке участвовал ветеран армии. При этом не уточняется причина конфликта, а также игнорируется тот факт, что военный занимался рукоприкладством.

«Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения», — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве избили военнослужащего, раскритиковавшего компанию отдыхающих за прослушивание русской музыки в общественном месте. Утверждается, что причиной конфликта стала просьба бойца выключить музыку.

Вот это да!
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