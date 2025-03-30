В полиции Киева раскрыли подробности избиения женщин за русскую музыку ветераном ВСУ

В полиции Киева раскрыли подробности инцидента, в котором ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил женщин за прослушивание русской музыки. Об этом сообщает «Страна.ua».
В полиции Киева отметили, что в драке участвовал ветеран армии. При этом не уточняется причина конфликта, а также игнорируется тот факт, что военный занимался рукоприкладством.
«Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения», — подчеркнули в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве избили военнослужащего, раскритиковавшего компанию отдыхающих за прослушивание русской музыки в общественном месте. Утверждается, что причиной конфликта стала просьба бойца выключить музыку.