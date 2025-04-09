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08:51, 9 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о желании киевлян официально объявить об окончании конфликта на Украине

KP.RU: Киевляне требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Киевляне требуют официально объявить о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на бывшую жительницу украинской столицы, переехавшую в Россию.

По ее словам, украинцы жалуются на действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), мечтают об отмене военного положения и о проведении выборов, а из-за массовой отмены бронирования создается впечатление, что народ превратили в «загнанных зверей».

«Нельзя воевать исключительно кнутом. Нельзя насилием загонять на фронт. Все это пора заканчивать. По-настоящему заканчивать. И это пора уже объявить официально», — указано в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. Он допустил сохранение территорий за Россией, но отметил, что не планирует отказываться от требования возвращения к границам страны 1991 года.

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