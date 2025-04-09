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10:10, 9 апреля 2025Из жизни

Строитель пошел справить нужду в лес и попал в загадочную ловушку

В Таиланде ловушка на животных расстреляла 24-летнего строителя в лесу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Житель Таиланда пошел справить нужду в лес и попал в загадочную ловушку, которая трижды выстрелила в него. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 2 апреля в провинции Накхонратчасима. Утром 24-летний строитель Вараут вместе с коллегами ждал у дороги машину, чтобы отправиться на работу. Мужчине срочно понадобилось в туалет, и он решил облегчиться в ближайшем лесу. Вскоре коллеги услышали его крики.

Они прибежали на помощь и увидели, что Вараут ранен из огнестрельного оружия, однако рядом никого не было. В больнице выяснилось, что у строителя сломаны три пальца на руке и имеются две огнестрельные раны на правой ноге. Полицейские быстро установили, что Вараут попал в ловушку для животных, оснащенную мелкокалиберным пистолетом.

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Обычно такие ловушки используются для охоты на кабанов и оленей, однако лес, куда пошел справить нужду Вараут, является заповедным, и охота там запрещена. Полиция занялась поисками браконьера, который установил опасную ловушку. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Таиланде девятилетний мальчик подорвался на загадочной бомбе. Он нашел самодельное взрывное устройство на дороге.

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