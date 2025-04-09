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17:34, 9 апреля 2025Путешествия

Стюардесса в мини сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @__sylviaferro

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в темно-синей мини-юбке, белой рубашке и плаще. Свой образ бортпроводница дополнила туфлями на высоком каблуке, шейным платком и распущенными волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Красивая девушка», «Вау, такая симпатичная», «Хорошо выглядите в униформе», «Милая», — написали они.

Ранее стюардесса объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. Она рассказала, что в гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши.

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