Стюардесса в мини сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница иностранного перевозчика позирует на камеру в темно-синей мини-юбке, белой рубашке и плаще. Свой образ бортпроводница дополнила туфлями на высоком каблуке, шейным платком и распущенными волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Красивая девушка», «Вау, такая симпатичная», «Хорошо выглядите в униформе», «Милая», — написали они.

Ранее стюардесса объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. Она рассказала, что в гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши.