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10:56, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли победу Китая в торговой войне с США

CNN: Китай может победить США в торговой войне
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай может победить США в торговой войне. Такой исход предрек обозреватель Стивен Коллинсон в статье для американского издания CNN.

«Президент [США] Дональд Трамп только что начал прямое противостояние с единственной страной, которая, возможно, сможет победить Соединенные Штаты в торговой войне. (...) Китай демонстрирует все признаки того, что может превзойти Трампа в столкновении», — написал западный обозреватель.

2 апреля Трамп повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, но для некоторых государств пошлины достигли 30-55 процентов. Решение ужесточить торговлю американский лидер объяснил усиливающимся торговым дисбалансом.

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