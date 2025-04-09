Трамп назвал ответные меры Китая на пошлины нарушением правил

Трамп: Меры КНР, направленные на компенсацию введенных США тарифов, вне правил

Президент США Дональд Трамп счел ответные меры Китая на введенные против него пошлины нарушением правил. Его слова приводит РИА Новости.

«Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так — не по правилам», — подчеркнул Трамп.

Глава государства уточнил, что дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104 процента начнут действовать с 9 апреля. По его словам, они могут быть отменены только в том случае, если Пекин согласится на сделку с Вашингтоном.

«Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди», — сказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообещала, что Трамп проявит «невероятную щедрость», если Китай согласится на заключение сделки по пошлинам.