Трамп назвал сроки вступления в силу пошлин для фармацевтических компаний

Трамп: Фармацевтические пошлины вступят в силу очень скоро

Фармацевтические пошлины вступят в силу очень скоро. Сроки действия отраслевых тарифов назвал президент США Дональд Трамп, его слова приводит Bloomberg.

На благотворительном вечере для республиканцев в Палате представителей Трамп заявил, что тарифы на лекарства и медикаменты примут уже в ближайшее время.

«Как только мы это сделаем, они (фармацевтические компании — прим. «Ленты.ру») хлынут обратно в нашу страну, потому что мы — большой рынок», — сказал Трамп.

Президент США давно жаловался на недостаточные масштабы отечественного фармацевтического производства и неоднократно обещал ввести пошлины, чтобы увеличить мощности в стране.

«Мы больше не производим фармацевтическую продукцию, и если у нас возникнут проблемы, такие как войны или что-то еще, нам понадобится сталь, нам понадобятся фармацевтические препараты», — объяснял он.

На фоне заявлений Трампа индекс европейских компаний в сфере здравоохранения упал до минимума за два с половиной года, ценные бумаги AstraZeneca, Novo Nordisk и Roche Holding упали примерно на семь процентов.

Глава государства утверждает, что благодаря введенным ранее в отношении десятков государств пошлинам США получают по два миллиарда долларов в день. Он также отметил, что более 70 стран готовы договариваться с США по вопросу пошлин. При этом состояние самого Трампа упало на несколько сотен миллионов долларов после объявления о масштабных пошлинах. В начале апреля активы американца оценивались в 4,7 миллиарда долларов, а меньше чем через неделю их стоимость упала до 4,2 миллиарда.