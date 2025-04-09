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23:07, 9 апреля 2025Мир

Трамп заявил о желании Китая заключить сделку с США

Трамп: Китай хочет заключить сделку с США без привлечения внимания
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Власти Китая хотят заключить торговую сделку с Соединенными Штатами без привлечения внимания общественности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, его слова приводит ТАСС.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как этого добиться и не привлекать внимание. Знаете, это то, чего у них нет, они гордые люди. (...) Они не знают, как к этому подступиться, но они разберутся с этим в процессе выяснения», — заявил Трамп.

9 апреля президент США поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно. Для прочих стран он установил паузу в действии тарифов на 90 дней.

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