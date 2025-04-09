Турист спас тонущего в море человека, попал на видео и прослыл героем

Daily Mail: Американец спас тонущего мужчину у берегов Южной Флориды

Американский турист спас тонущего человека в море у берегов Южной Флориды, попал на видео и прослыл героем в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 44-летний Фернандо Каррера из Гринвилла, Южная Каролина, отдыхал на острове Сингер с семьей. В этот момент он услышал крики из воды и понял, что кому-то из пловцов нужна помощь. Мужчина ринулся в воду, но перед этим попросил Бога, чтобы этот день не стал для него последним.

Оба мужчины выбрались живыми. На видео видно, как еще несколько человек подхватывают пострадавшего и ведут его в безопасное место.

Ранее девушка-подросток из Вологды спасла тонущего мальчика на пляже Пицунды в Абхазии. Инцидент произошел 26 августа.

