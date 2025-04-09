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18:16, 9 апреля 2025Экономика

В российском городе пожаловались на обжигающие батареи в апреле

Уфимцы назвали издевательством прогрев батарей до 65 градусов в апреле
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жители Уфы массово жалуются на «обжигающие» батареи. В некоторых квартирах их температура превышает 65 градусов, пишет «Подъем».

Такой прогрев батарей отопления уфимцы называют издевательством при 18-градусном тепле на улице. По их словам, плата за «коммуналку» и без этого слишком высокая в городе, а за апрель счета и вовсе будут неподъемными. В администрации, однако, пояснили, что температуру в радиаторах подняли с целью испытания теплосетей на максимальную температуру. Соответственно, и платы за это с потребителей не возьмут.

До максимума батареи прогревались не дольше чем на пару часов, впоследствии температуру вновь опускали до нормы, оправдались коммунальщики. В целом по району такую процедуру проводили в течение суток. Вдобавок в теплоснабжающих организациях ожидают новой волны похолодания, поэтому отключать центральное отопление не торопятся и проводят дополнительные технические проверки. В случае перегрева или недотопа горожан призывают обращаться в управляющую компанию.

Ранее россиянам рассказали, при каком условии батарею можно заменить бесплатно. Так, за счет УК замена радиаторов проводится в муниципальных квартирах.

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