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08:03, 9 апреля 2025Силовые структуры

В ДНР мужчина по заданию Киева купил взрывчатку и был задержан ФСБ

В ДНР ФСБ задержала мужчину за хранение взрывчатки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники ФСБ задержали местного жителя за приобретение и хранение взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По версии следствия, задержанный купил элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он расположил детали СВУ в своем гараже и планировал их использовать в террористических целях.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который злоумышленники планировали совершить в общежитии курсантов военных вузов.

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