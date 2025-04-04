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10:48, 4 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

В Подмосковье ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов
Варвара Митина (редактор)

Кадр: СК РФ

В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который злоумышленники планировали совершить в общежитии курсантов военных вузов. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Организаторами предотвращенного теракта называют спецслужбы Украины. Исполнителем должен был стать военнослужащий Минобороны, которого удалось задержать. У мужчины силовики обнаружили переписку с украинским куратором, в которой обсуждали план преступления.

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