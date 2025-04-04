Допрос завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Минобороны попал на видео

СК показал допрос военного МО, планировавшего теракт в общежитии курсантов

Допрос военнослужащего Минобороны, готовившего теракт в общежитии курсантов в Подмосковье, попал на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На кадрах мужчина сообщает, что познакомился с сотрудником украинской разведки в мессенджере Telegram. По его заданию он должен был совершить диверсию при помощи самоподрыва. За преступление представители спецслужб Украины пообещали эвакуацию его детей.

По версии следствия, задержанный состоял в террористическом сообществе. Объектом его нападения должна была стать одна из воинских частей Минобороны.

Завербованный спецслужбами Украины военный был задержан в среду, 2 апреля, после получения взрывного устройства. Сейчас в отношении него возбуждено дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.