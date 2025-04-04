Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 4 апреля 2025Силовые структуры

Завербованного спецслужбами Киева военнослужащего Минобороны задержали в Подмосковье

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Минобороны
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Минобороны, готовившего теракт в общежитии курсантов в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина состоял в террористическом сообществе. В его телефоне силовики нашли переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

О предотвращении теракта стало известно ранее.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    Допрос завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Минобороны попал на видео

    Россиянин снял шестилетнего мальчика с карниза 12-го этажа и попал на видео

    В российском городе мать ножницами изрезала сына и сама вызвала полицию

    Российская порнозвезда рассказала о любви к рыбалке и банным веникам

    Бастрыкин сообщил о более тысячи числящихся пропавшими детей в России

    Москвичам пообещали облачную погоду

    Танкист рассказал о прорыве обороны ВСУ у границы с Днепропетровской областью

    Американскую фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером

    В России выявлен еще один случай «крестопада»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше