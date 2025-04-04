Завербованного спецслужбами Киева военнослужащего Минобороны задержали в Подмосковье

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Минобороны

ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины военнослужащего Минобороны, готовившего теракт в общежитии курсантов в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина состоял в террористическом сообществе. В его телефоне силовики нашли переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

О предотвращении теракта стало известно ранее.