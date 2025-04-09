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02:37, 9 апреля 2025Путешествия

В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели план «Ковер»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arnaud Weyts / Unsplash

В аэропортах двух российских городов — Владикавказа и Грозного — ввели план «Ковер». Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Ограничения были введены в 1:53 по московскому времени. По словам Кореняко, их целью является обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Вечером во вторник, 8 апреля, план «Ковер» был введен в аэропортах Волгограда и Саратова. Сообщалось, что такие меры были приняты из-за украинских беспилотников в небе.

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