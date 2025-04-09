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08:35, 9 апреля 2025Мир

В Германии партии не смогли договориться о коалиции

Bild: ХДС/ХСС и СДПГ продолжают переговоры о создании коалиции в Германии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогли заключить соглашение о создании коалиции после 13 часов переговоров и продолжат переговоры позже. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров. (...) Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды», — пишет издание.

Ранее телеканал NTV сообщил о достижении договоренности между партиями. Однако в штабе ХДС уже подтвердили, что переговоры продолжатся в среду в 9:30 по местному времени (10:30 мск).

25 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получили от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно законам ФРГ, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока новое не будет сформировано.

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