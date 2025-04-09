В Киргизии предотвратили попытку госпереворота

ГКНБ Киргизии предотвратил попытку госпереворота

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратил попытку государственного переворота в республике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ведомства.

«ГКНБ (...) выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками», — указано в сообщении.

Отмечается, что целью подготовки были дестабилизация обстановки в обществе с последующей за ней попыткой госпереворота.

В начале марта в Киргизии сотрудники спецслужб задержали 30 членов террористической ячейки. В комитете нацбезопасности уточнили, что фигуранты планировали «джихад против конституционного строя» Киргизии.