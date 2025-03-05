ГКНБ: В Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

В Киргизии сотрудники спецслужб задержали 30 членов террористической ячейки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает РИА Новости.

«В рамках контртеррористической операции (...) органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации», — говорится в заявлении ведомства.

По информации ГКНБ республики, задержанные граждане регулярно проводили конспиративные встречи. В их рамках велась пропаганда радикальной идеологии, а также сбор денежных средств. В комитете нацбезопасности уточнили, что фигуранты планировали «джихад против конституционного строя» Киргизии.

Ранее в ГКНБ Киргизии сообщали о двух попытках покушений на президента республики Садыра Жапарова. Их предотвратили сотрудники спецслужб страны.