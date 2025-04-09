В Кремле назвали естественной реакцию Ирана на риторику США

Песков: Реакция Ирана на враждебную риторику США естественна, но лучше диалог

Решение Исламской Республики Иран о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности является естественной реакцией на враждебную риторику со стороны США, но лучше сосредоточиться на диалоге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что в этих условиях главное — это, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов — прямых ли, опосредованных, это не так важно», — указал представитель Кремля, отметив, что контакты и диалог всегда лучше, чем конфронтационные действия, приводящие к росту напряженности.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в нынешней конфронтации между Тегераном и Вашингтоном не может быть военного варианта разрешения ситуации. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не может представить, чтобы президент США Дональд Трамп захотел стать еще одним американским лидером, увязшим в катастрофической войне на Ближнем Востоке.

Аракчи также напомнил, что Иран не является закрытой в экономическом плане страной, но именно Белый дом и Конгресс «удерживают американские предприятия от триллионной возможности», которую представляет доступ к иранской экономике.

