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19:56, 8 апреля 2025Мир

Иран высказался о возможности военного разрешения конфронтации с США

Глава МИД Ирана Аракчи: В конфронтации с США не может быть военного решения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / West Asia press Agency / Reuters

В нынешней конфронтации между Ираном и США не может быть военного варианта разрешения ситуации. Об этом в колонке для The Washinton Post заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Чтобы двигаться вперед сегодня, нам в первую очередь необходимо согласиться с тем, что не может быть "военного варианта", не говоря уже о "военном решении"», — написал он.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран не может представить, чтобы президент США Дональд Трамп захотел стать еще одним американским лидером, увязшим в катастрофической войне на Ближнем Востоке.

Аракчи также напомнил, что Иран не является закрытой в экономическом плане страной, но именно Белый дом и Конгресс «удерживают американские предприятия от триллионной возможности», которую представляет доступ к иранской экономике.

Ранее Иран допустил прямые переговоры с США. Однако отмечается, что сначала Тегеран хотел бы увидеть конкретные «жесты доброй воли» со стороны Вашингтона, прежде чем начнутся какие-либо личные переговоры.

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