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18:12, 8 апреля 2025Мир

Иран допустил прямые переговоры с США в обмен на «жест доброй воли»

Reuters: В Иране допустили прямые переговоры с США в обмен на жест доброй воли
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via / Reuters

Иран допустил прямые переговоры с США в обмен на «жест доброй воли» в виде смягчения санкций или разморозки части средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного ближневосточного дипломата.

Отмечается, что Тегеран хотел бы увидеть конкретные жесты со стороны Вашингтона, прежде чем начнутся какие-либо личные переговоры между иранскими и американскими официальными лицами. При этом, по словам иранских официальных лиц, Исламская республика с осторожностью подходит к переговорам по поводу ядерной программы страны, испытывая глубокие подозрения относительно намерений США.

«Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте немного денег», — заявил собеседник агентства.

Ранее источники газеты The New York Times рассказали об изменении позиции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по переговорам с США. Они отметили, что после речи американского лидера 7 апреля иранский лидер потенциально готов к прямым переговорам. Если субботние непрямые переговоры пройдут в уважительной и продуктивной манере, то после этого могут состояться и прямые.

Переговоры между США и Ираном, которые состоятся 12 апреля, возглавят спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и глава иранского МИД Аббас Аракчи.

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