В Кремле рассказали о предстоящем визите Си Цзиньпина в Москву

Песков: Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву с отдельным визитом помимо участия в праздновании Дня Победы 9 мая вместе с главами других приглашенных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде», — сказал представитель Кремля.

Ранее философ Александр Дугин рассказал, что между Россией и Китаем существует геополитический союз, на который не могут повлиять никакие другие процессы в мировой политике.