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12:57, 9 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали о предстоящем визите Си Цзиньпина в Москву

Песков: Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву с отдельным визитом помимо участия в праздновании Дня Победы 9 мая вместе с главами других приглашенных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Будет отдельный визит Си Цзиньпина, но все вместе будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде», — сказал представитель Кремля.

Ранее философ Александр Дугин рассказал, что между Россией и Китаем существует геополитический союз, на который не могут повлиять никакие другие процессы в мировой политике.

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