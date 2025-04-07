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13:28, 7 апреля 2025Россия

В России раскрыли цель визита правой руки Си Цзиньпина в Москву

Философ Дугин: визит главы МИД Китая в Москву является ритуальным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / РИА Новости

Между Россией и Китаем существует геополитический союз, на который не могут повлиять никакие другие процессы в мировой политике. Об этом заявил «Царьграду» философ Александр Дугин, комментируя визит главы МИД Китая Ван И в Москву.

По его словам, приезд правой руки председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является ритуальным. «Это прекрасный конфуцианский дипломатический ритуал, когда регулярно полномочные представители двух великих держав, полюсов многополярного мира встречаются между собой и обсуждают насущные проблемы», — объяснил он.

Дугин также отметил, что с другой стороны президент России Владимир Путин обсудил с Ван И отношения с США. «То, как [президент США Дональд] Трамп меняет геополитику в отношениях со своими европейскими партнерами, как и складывающаяся в самих Соединенных Штатах новая политическая ситуация, тоже напрямую затрагивает и Китай, и нас», — сказал философ.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что поездка российского лидера Путина в Китай, как и поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, придаст новый импульс двусторонним отношениям.

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