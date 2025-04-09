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09:17, 9 апреля 2025Мир

В МИД Великобритании рассказали о пути Сербии в ЕС

Глава МИД Великобритании Лэмми рассказал о желании Сербии вступить в ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Toby Melville / Reuters

Сербия по-прежнему имеет искрение желание вступить в Европейский союз (ЕС), несмотря на авторитарные тенденции, сближение с Россией и отказ признавать Косово. Об этом рассказал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает Politico.

«Есть альтернативное видение [будущего Сербии], и оно более мрачное. Это путь к олигархии, коррупции и полицейскому государству», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает граждан, выступающих против коррупции на улицах Белграда. Лэмми добавил, что Великобритания «стоит рядом с народом».

20 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не станет членом ЕС. Вулин также выразил желание, чтобы Сербия однажды стала полноправным членом БРИКС.

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