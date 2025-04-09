В Москве школьник устроил взрыв в квартире из-за химического опыта

В Москве школьник устроил взрыв в квартире из-за эксперимента с огнетушителем

В Москве 14-летний школьник устроил взрыв в квартире в Денисовском переулке во время химического опыта. Он проводил эксперимент с огнетушителем, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел еще 4 апреля, но известно о нем стало только сейчас. По данным издания, незадолго до взрыва школьник выделил в колбе водород, а затем нашел на улице огнетушитель и решил повторить недавний опыт, но в большем объеме.

Огнетушитель взорвался, вследствие чего школьник получил химические ожоги рук и лица, в ближайшее время врачи планируют провести ему сложную операцию, чтобы спасти зрение. Находившаяся в квартире 11-летняя сестра подростка получила травму уха.

Ранее в детском лагере рядом с Тулой трое детей получили ожоги и ранения из-за неудачного химического опыта. Демонстрировавшему эксперимент мужчине оторвало палец.