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10:04, 9 апреля 2025Путешествия

В одном аэропорту России произошла массовая задержка рейсов из-за атаки БПЛА

В аэропорту Волгограда произошла массовая задержка рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Массовая задержка рейсов произошла в аэропорту Волгограда из-за временного закрытия российской авиагавани после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС.

На вылет и прилет задерживаются по меньшей мере 10 самолетов, среди них рейсы из Москвы, а также из Самары и Новосибирска. «На вылет задержаны четыре рейса в Москву и один в Новосибирск», — говорится в сообщении.

В среду утром, 9 апреля, в аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он указал, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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