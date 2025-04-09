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08:49, 9 апреля 2025Путешествия

В трех российских аэропортах сняли ограничения

Кореняко: В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняты ограничения
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были сняты в аэропортах Грозного, Волгограда и Владикавказа. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он указал, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета. Один самолет, совершавший рейс, во Владикавказ; один — в Волгоград; один — совершавший рейс в Грозный», — добавил он.

Ранее вечером во вторник, 8 апреля, план «Ковер» был введен в аэропортах Волгограда и Саратова. Сообщалось, что такие меры были приняты из-за украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе.

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