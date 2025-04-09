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11:57, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали заявления Трампа о тарифной политике

Депутат Кирьянов: Для России тарифная политика США не представляет угрозы
Юлия Сычева

Фото: Nathan Howard / Reuters

Тарифная политика президента Дональда Трампа является одним из последних усилий, чтобы переломить тенденцию и продолжить борьбу США за звание первой экономики мира, считает депутат Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Комментируя высказывания американского лидера о том, что страны готовы его "целовать в зад" ради сделки, Кирьянов отметил относительную неспособность Соединенных Штатов к быстрой перестройке. Депутат объяснил, что размещенные в Юго-Восточной Азии, в Китае, во Вьетнаме и других странах заводы вряд ли вернутся в родную гавань, как того желает администрация Трампа.

«Что касается России, то для нас в условиях жесткого санкционного давления тарифная политика США не представляет угрозы. Мы продолжаем двигаться в том русле взаимодействия с нашими партнерами, которое уже сложилось», — указал Кирьянов.

Депутат добавил, что конфликт, в который вовлечены Соединенные Штаты на Украине, определил новые форматы взаимодействия между странами, не относящимися к коллективному Западу. В этих условиях России необходимо использовать те моменты, которые будут появляться в тарифной войне для того, чтобы усилить собственные позиции на внешних рынках, заключил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что США могут отсрочить введение импортных тарифов против Евросоюза (ЕС), если объединение купит американские нефть и газ. Он также отклонил предложение Брюсселя о взаимной отмене тарифов на автомобили и промышленные товары.

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