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02:58, 9 апреля 2025Мир

В России задались вопросом из-за амбициозной цели Европы

Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в победу над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в возможность достичь такой цели, как «победа» над РФ. Он порассуждал об этом в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, европейские лидеры регулярно заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях.

«Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?», — написал он.

Ранее Ульянов заявил, что жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза. Он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что руководство ЕС составило новый план по распространению русофобских нарративов.

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