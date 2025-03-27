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02:11, 27 марта 2025Россия

Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов

Ульянов: Европейцам следует готовиться к промывке мозгов о российской угрозе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он написал в Telegram.

Он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что руководство ЕС составило новый план по распространению русофобских нарративов.

«Руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев "российской угрозой". Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны сами себя обделяют, отказываясь от российской культуры.

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