Ульянов: Европейцам следует готовиться к промывке мозгов о российской угрозе

Жителям Европы следует готовиться к очередному раунду промывки мозгов о якобы существующей российской угрозе от руководства Евросоюза, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он написал в Telegram.

Он прокомментировал сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что руководство ЕС составило новый план по распространению русофобских нарративов.

«Руководство Европейского союза взяло на вооружение пропагандистские приемы запугивания европейцев "российской угрозой". Дорогие европейцы, приготовьтесь к очередному раунду промывания мозгов», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны сами себя обделяют, отказываясь от российской культуры.