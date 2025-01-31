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23:30, 31 января 2025Мир

Захарова рассказала о последствиях русофобии на Западе

Захарова: Западные страны сами себя обделяют, отказываясь от российской культуры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Западные страны сами себя обделяют, отказываясь от российской культуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Запад провозгласил политику отмены культуры. Она отметила, что он выбрал в качестве «одной из первых жертв» РФ.

Дипломат добавила, что Россия сохраняет свою культуру, свободно пользуется достижениями мировой культуры. «А они себя сами обделяют», — рассказала представитель МИД о последствиях русофобии на Западе.

По ее мнению, русофобия в большей степени опасна не для России, а для самой Западной Европы.

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