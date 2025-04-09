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15:48, 9 апреля 2025Моя страна

В России захотели открыть парк звезд русского хоккея после рекорда Овечкина

На Урале захотели открыть парк звезд русского хоккея после рекорда Овечкина
Мария Винар

Фото: Adam Hunger / АР

Лидер фракции либерал-демократов в тюменской областной думе Владимир Сысоев захотел открыть на Урале парк звезд русского хоккея после рекорда российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом пишет Ura.ru.

Депутат считает, что хоккей для жителей Урала не только спорт, но и целая культура. По его мнению, если другой российский спортсмен побьет рекорд Овечкина, то такое место, как парк, поможет им ощутить величие момента. «Среди наших звезд — Павел Дацюк, Валерий Брагин, Сергей Стариков, Валерий Белоусов, Николай Макаров, Вячеслав Быков, Геннадий Цыгуров, Николай Хабибулин... И это еще не все таланты, которых можно и следует чтить», — высказался он.

Обсудить реализацию проекта Сысоев планирует с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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