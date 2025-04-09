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12:02, 9 апреля 2025Среда обитания

В российском регионе стало больше пустынь

Биолог Татищева: В Астраханской области площадь опустынивания растет на 5 %
Мария Черкасова

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Астраханской области площадь опустынивания растет на пять процентов в год, заявила ТАСС доктор биологических наук, заведующая кафедрой биотехнологии, аквакультуры, почвоведения и управления земельными ресурсами Астраханского государственного университета (АГУ) имени Татищева Людмила Яковлева.

В настоящее время уже более 1,3 миллиона гектар подвержены этому процессу, из них 0,4 миллиона превратились в развеваемые ветром пески. Еще более двух миллионов (15-17 процентов общей площади) находятся на стадии экологического риска. За последние 20 лет прирост земель, подверженных опустыниванию, составил примерно 30 процентов.

Главной причиной эксперт назвала неконтролируемый выпас скота на фоне засухи, низкой влажности и высоких температур. Нагрузка на пастбища в регионе превышает все допустимые нормы, при том что из тысячи животноводов только три процента занимаются проблемой окультуривания и восстановления почвы, добавила биолог.

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Яковлева перечислила методы борьбы с опустыниванием. Это усиление контроля за выпасом скота и увеличение объемов высадки засухоустойчивого растения джузгуна, который способствует закреплению песка и улучшает свойства почвы. Она также считает, что в Астраханской области необходимо создавать питомники таких растений, чтобы вывести процесс лесопосадок на производственный уровень.

Ученые АГУ и Прикаспийского аграрного федерального научного центра РАН выпустили научную монографию в рамках исследования процессов опустынивания в регионе. В ней особое внимание уделено созданию сети тестовых полигонов, которые позволяют вести наблюдение за деградацией почв, помогают оценивать состояние земельных ресурсов и эффективность принимаемых мер по борьбе с опустыниванием.

Ранее руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрий Кириллов заявил, что глобальное потепление может спровоцировать климатическую миграцию. Новый тип переселения людей, с которым мир еще не знаком, связан не только с участившимися наводнениями, но и с засухой и опустыниванием. При этом узнать, в какие именно регионы пойдет волна миграции, пока неизвестно, уточнил Кириллов.

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