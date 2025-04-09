В российском военкомате раскрыли размер штрафа для уклонистов

Пензенский военкомат: Средний штраф для уклонистов составляет 90 тысяч рублей

В Пензенской области раскрыли размер штрафа за уклонение от службы в Вооруженных силах России. Слова представителя областного военкомата приводит издание «Пенза Информ».

По словам начальника отдела по учету призывников Никиты Козлова, в среднем выявленных в регионе уклонистов штрафуют на 90 тысяч рублей. При этом наказание в виде лишения свободы в последние годы не назначалось, отметил он.

Весенний призыв в Вооруженные силы России стартовал 1 апреля. По оценкам, он станет одним из самых масштабных за последние годы.

Ранее Госдума приняла закон об освобождении от прохождения срочной службы отдельных категорий граждан. Речь идет о добровольцах, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода. При этом, на время нахождения в формированиях в качестве добровольца, гражданам также будет предоставляться отсрочка от срочной службы.