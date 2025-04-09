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10:43, 9 апреля 2025Силовые структуры

В российской колонии заключенный расправился с педофилом

В колонии Петербурга заключенный убил педофила
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В колонии строгого режима Петербурга заключенный расправился с педофилом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, осужденный за причинение тяжких телесных повреждений поссорился с другим заключенным и избил его. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии отправили в медико-санитарную часть, но спасти не смогли. Он был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Адыгее прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего начальника СИЗО сельского поселения Тахтамукай Арсена Гаштова, обвиняемого в превышении полномочий, в результате чего сокамерник избил педофила.

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