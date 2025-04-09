В Севастополе простились с участником боев с ВСУ в Курской области

Развожаев: В Севастополе простились с участником боев в Курской области

В Севастополе простились с Александром Седлецким-Федотовым, участником боев в с формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военнослужащий два года проходил военную службу по призыву в мотострелковых войсках, затем демобилизовался и устроился работать в сферу продаж автотранспорта.

В 2017 году, продолжил Развожаев, Александр переехал в Севастополь, где продолжил работать с автомобилями. В 2020 за нарушение закона его осудили и отправили в исправительную колонию, однако позднее он подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что пятеро российских военных погибли в блиндаже в Белгородской области. Позже выяснилось, что почти все они оказались срочниками, недавно прибывшими на позиции в приграничье.