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05:47, 9 апреля 2025Мир

В США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

Стивен Бэннон: США не станут помогать Европе в войне против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

США продолжают следить за ситуацией в Европе, но не станут поддерживать возможную войну НАТО с Россией. Об этом в интервью GBNews заявил бывший советник президента США Стив Бэннон.

«Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией — попробуйте, но мы прекрасно помним Сталинград и Курск», — сказал он.

Бэннон также раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за желания отправить на Украину 30 тысяч солдат. По его мнению, политик просто «хочет казаться новым Уинстоном Черчиллем». Он призвал Европу и Британию осознать масштаб финансовых проблем и решать их, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Ранее писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер заявил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой. Эксперт посчитал абсурдными заявления об угрозе нападения России на Европу.

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