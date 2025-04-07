В Германии предупредили о последствиях войны с Россией

Писатель Клекнер: Война Германии с РФ обернется ядерной катастрофой

Писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер заявил, что сознательное подстрекательство в Германии к войне с Россией рискует обернуться ядерной катастрофой. Его слова приводит Berliner Zeitung.

Клекнер отметил, что политик ХДС Родерих Кизеветтер представляет позиции, которые можно считать подстрекательскими. «Он сказал: "Война должна быть перенесена в Россию". Что произойдет, если начать “войну” с ядерной державой? Именно!» — сказал писатель.

Эксперт считает абсурдными заявления об угрозе нападения России на Европу. По его словам, Москва не собирается использовать ядерное оружие против НАТО, так как это приведет к ядерной войне.

2 апреля сообщалось, что европейские государства начали готовить граждан к возможной ядерной угрозе. В частности, Швеция распространила среди населения 5 миллионов листовок с рекомендациями по действиям в случае нападения.

Также ранее стало известно, что высокопоставленные военные в Европе рассматривают сценарии возможной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.