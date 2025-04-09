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18:58, 9 апреля 2025Экономика

В США стали отменять интернет-заказы из Китая после введенных импортных пошлин

Amazon отменила заказы из Китая после введенных Трампом импортных пошлин
Вячеслав Агапов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Amazon отменила заказы из Китая и других азиатских странах, сделанные после введенных Трампом импортных пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.

Интернет-магазин отменил заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких поставщиков. Эта мера затронула «прямые импортные заказы» — при которых Amazon закупает товары оптом в стране-производителе и отправляет их на свои склады в США. Компания выступает в качестве официального импортера и самостоятельно оплачивает пошлины, когда товары прибывают в американские порты. Компания работает так многие годы, чтобы экономить на массовой доставке.

В Amazon отказались от комментариев, однако, как стало известно из февральского годового отчета, компания назвала международные торговые споры фактором риска.

«Китайские поставщики поставляют значительную часть наших компонентов и готовой продукции», — отмечают в документе.

Товары, которые Amazon закупает напрямую у поставщиков, составляют около 40 процентов продукции, продаваемой на ее сайте. Остальные продажи компании осуществляются независимыми продавцами, которые, по сути, арендуют у Amazon цифровые полки, выплачивая компании комиссионные и сборы за логистику и рекламу.

Ранее стало известно, что пошлины против Китая, которые решил ввести президент США Дональд Трамп, могут оставить американцев без елок и украшений на Рождество. Китайские производители пластиковых рождественских елок и праздничных украшений жалуются, что из-за роста импортных пошлин им перестали поступать заказы от клиентов из США.

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