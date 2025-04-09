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17:22, 9 апреля 2025Экономика

В пошлинах Трампа увидели угрозу для Рождества

Reuters: Пошлины против Китая могут оставить американцев без елок на Рождество
Вячеслав Агапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пошлины против Китая, которые решил ввести президент США Дональд Трамп, могут оставить американцев без елок и украшений на Рождество. Об угрозе, которую увидели для праздника, сообщает Reuters

Китайские производители пластиковых рождественских елок и праздничных украшений жалуются, что из-за роста импортных пошлин им перестали поступать заказы от клиентов из США. Американская розница получает большую часть (87 процентов) ассортимента рождественских украшений из КНР — объемы поставок оценивают в четыре миллиарда долларов. Рынок США обеспечивает почти половину заказов для местных производителей.

«В этом году никто из моих американских клиентов не сделал ни одного заказа. Конечно, дело в тарифах. К середине апреля все заказы обычно уже оформлены, но сейчас... трудно сказать, будут ли какие-то заказы. Может быть, американские клиенты ничего не купят в этом году», — заявила управляющий фабрикой по производству искусственных елок в восточном городе Цзиньхуа Цюнь Ин.

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Китайские фабрики полагают, что если сократятся заказы из США, бизнес столкнется с трудностями, но они смогут переориентировать поставки в Россию, Европу и Юго-Восточную Азию. В то же время исполнительный директор Американской ассоциации производителей рождественских елок Джейми Уорнер отмечает, что перенос производства украшений в США неосуществим. Почти 80 процентов искусственных деревьев, которыми украшают свои дома американцы, ввозят из КНР и если в этом году американцам понадобятся рождественские украшения, им придется заплатить за них гораздо больше — если они вообще смогут найти их на полках магазинов.

Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая в 20 процентов 1 февраля. Спустя два месяца он поднял планку до 34 процентов — тарифы дополнили уже действующие налоги и сборы. Главным условием для смягчения торговой политики президент США Дональд Трамп называл отмену 34-процентных пошлин, введенных властями Китая в отношений всех категорий американской продукции. В ответ Пекин повысил ставки на импорт товаров из США до 84 процентов.

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