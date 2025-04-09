В США заявили о срыве сделки по TikTok

Журналист Гаспарино: США отложили вопрос о сделке с Китаем по TikTok

Правительство США отложило на неопределенный срок вопрос о сделке с Китаем по TikTok из-за торговой войны с Поднебесной. Об этом сообщил старший корреспондент Fох Business Чарльз Гаспарино на своей странице в социальной сети X.

«Представители Белого дома теперь признают, что потенциальная сделка ТikTok снята с повестки дня на неопределенное время, а возможно, и навсегда, поскольку торговая война полностью сосредоточена на Китае», — написал журналист.

9 апреля президент США Дональд Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно. Для прочих стран он установил паузу в действии тарифов на 90 дней.