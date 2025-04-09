В Сумах прозвучали взрывы

В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы

В городе Сумы на севере Украины прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном 9 апреля в 9:21.

Где именно произошел взрыв, а также есть ли пострадавшие, журналисты не уточнили. Местные власти также не комментировали произошедшее.

Ранее в Днепропетровске на юго-востоке Украины взрывом был поврежден объект инфраструктуры. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, также пострадали административное здание и несколько предприятий.