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09:52, 9 апреля 2025Бывший СССР

В Сумах прозвучали взрывы

В Сумах на севере Украины прозвучали взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В городе Сумы на севере Украины прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном 9 апреля в 9:21.

Где именно произошел взрыв, а также есть ли пострадавшие, журналисты не уточнили. Местные власти также не комментировали произошедшее.

Ранее в Днепропетровске на юго-востоке Украины взрывом был поврежден объект инфраструктуры. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, также пострадали административное здание и несколько предприятий.

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