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17:47, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Варламов описал еду в США словами «накидано как свиньям в тарелку»

Блогер Варламов заявил, что в провинциальных городах США нет полезной еды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что в провинциальных городах США сложно найти заведения с полезной едой. Об этом он порассуждал в видео, доступном на его YouTube-канале.

Варламов пожаловался, что не смог найти нормальных ресторанов в городе Джексон в американском штате Миссисипи. «Везде такой полуфастфуд. Что-то жареное, с соусом, накиданное как свиньям в тарелку какая-то куча. Все в кляре, панировке», — посетовал блогер. Он добавил, что хотел бы поесть здоровой пищи, например супа.

Другой проблемой с едой в США Варламов назвал то, что во многие продукты добавляют много сахара. Так, например, он обнаружил эту добавку в копченом лососе и йогурте. «Я покупаю йогурт, беру ложку. У меня глаза начали слезиться от количества сахара», — вспомнил Варламов.

Ранее Варламов рассказал о высоких ценах на продукты в Норвегии. По его словам, стоимость товаров на рыбном рынке в стране отбила у него аппетит.

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