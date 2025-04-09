Вице-премьер Александр Вулин: Сербии пора перестать верить Европейскому союзу

Сербии пора начать трезво смотреть на свое положение относительно Европейского союза (ЕС) и перестать верить Брюсселю, который поддерживает направленную против сербских интересов деятельность. С таким призывом выступил вице-премьер страны Александр Вулин, передает РИА Новости.

«Настало время для Сербии перестать быть "влюбленной" в ЕС и начать рационально смотреть на свое положение относительно ЕС», — отметил он.

По словам Вулина, Сербия изначально «влюбилась» в ЕС из-за веры в способность поддерживать мир на континенте, разрешать кризисы и способствовать экономическому развитию стран-членов объединения. Однако участие Евросоюза в разрушении Союзной федеративной республики Югославия (СФРЮ) и, в частности, поддержка агрессии НАТО, никак не способствовали миру.

Вице-премьер добавил, что Белград прощал Брюсселю «каждый грех и обман», включая признание ЕС самопровозглашенной республики Косово и участие в попытках свержения президента Александра Вучича.

Ранее Вулин заявил, что западные спецслужбы по указке властей Евросоюза пытаются свергнуть правительство законного президента Сербии Александра Вучича. Он назвал протесты на улицах Белграда «политическим проектом брюссельской администрации».