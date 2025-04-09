Вице-премьер Вулин: Западные спецслужбы пытаются свергнуть президента Вучича

Западные спецслужбы по указке властей Евросоюза (ЕС) в Брюсселе пытаются свергнуть правительство законного президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщил сербский вице-премьер Александр Вулин, его цитирует ТАСС.

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации», — поделился замглавы правительства.

Ранее Вулин поблагодарил российские спецслужбы за оказанную ими помощь в борьбе с цветными революциями.