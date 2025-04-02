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14:39, 2 апреля 2025Мир

В Сербии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с «цветными революциями»

Вулин выразил благодарность России за помощь в борьбе с цветными революциями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirill Zykov / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via Reuters

Заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин выразил благодарность спецслужбам России за оказанную ими помощь в борьбе с «цветными революциями». Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые всегда поддерживают нас в борьбе с "цветными революциями", прежде всего информационно», — заявил он.

По мнению Вулина, «цветная революция» в Сербии была организована и профинансирована западными спецслужбами и американским «глубинным государством». Он подчеркнул, что гибридный удар по Сербии преследует главную цель — развалить страну и привести к власти пронатовскую оппозицию, которая выполнит все требования Запада, и, прежде всего, введет санкции против России.

Ранее Вулин раскритиковал политику Запада, назвав руководство ЕС лжецами. Он также заявил, что, несмотря на внешнее давление, Сербия остается верным союзником России.

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