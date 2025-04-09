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06:31, 9 апреля 2025Из жизни

Владельца похоронного бюро уличили в сокрытии десятков тел

Владельца британского похоронного бюро обвинили в сокрытии десятков тел
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mark Kuipers / Shutterstock / Fotodom

Владельца похоронного бюро в британском городе Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, обвинили в сокрытии десятков тел и мошенничестве. Об этом сообщает Daily Star.

В центре разбирательств оказался 47-летний Роберт Буш. В общей сложности ему предъявлено 64 обвинения о воспрепятствовании законному захоронению останков и подлоге. По версии следствия, мужчина совершал преступления в период с мая 2012 по март 2024 года. Всего от его действий пострадали 172 человека.

Расследование началось после того, как в похоронном бюро Буша обнаружили 35 непогребенных останков. Все они были опознаны. Буш уверял пострадавших, что их родные были кремированы и погребены. В действительности он просто складировал останки в здании.

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Известно, что вместе с мужчиной была арестована 23-летняя девушка, однако ее имя и степень участия в преступлении не разглашаются. Также по делу арестовывалась 55-летняя женщина, но ее вскоре отпустили.

Следователи пока не разглашают всех подробностей дела и просят общественность воздержаться от распространения любых домыслов и комментариев, так как они могут навредить расследованию.

В октябре 2024 года сообщалось, что в США владельца похоронного бюро из штата Джорджия уличили в сокрытии останков 18 человек и двух домашних животных. Перед арестом мужчины многие клиенты его бюро жаловались на невозможность связаться с ним для решения вопросов с документами.

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