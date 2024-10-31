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08:01, 31 октября 2024Из жизни

Владельца похоронного бюро уличили в сокрытии 20 разлагающихся тел

В США хозяин похоронного бюро из Джорджии скрывал 20 разлагающихся тел

Фото: Ura.ru / Globallookpress.com

В США владельца похоронного бюро из штата Джорджия уличили в сокрытии останков 18 человек и двух домашних животных. Об этом пишет USA Today.

39-летнего Криса Джонсона из города Дуглас арестовали в понедельник, 28 октября. Мужчина владел похоронном бюро Johnson’s Funeral and Cremation Services. За несколько дней до его ареста полицейские явились в бюро, чтобы вручить хозяину уведомление о выселении. Там они обнаружили, что Джонсон скрывал в здании разлагающиеся останки людей, а также кошки и собаки. Уточняется, что одно тело было детским.

В данный момент Джонсон находится под стражей. Ему отказано в выходе под залог. Другие сотрудники Johnson’s Funeral and Cremation Services и адвокаты мужчины отказались общаться с прессой. Известно, что бюро находилось в процессе переезда — Джонсон собирался перенести бизнес с окраины Дугласа в центр.

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Как сообщает телеканал WALB, соседи хорошо общались с мужчиной и считали его «добрым и спокойным человеком». При этом многие клиенты его бюро жаловались на невозможность связаться с ним для решения вопросов с документами. Одна женщина рассказала, что смогла получить свидетельство о смерти родственницы только через год, причем ей пришлось пригрозить Джонсону судом.

В данный момент правоохранительные органы и Бюро расследований Джорджии работают над опознанием останков, найденных в бюро.

Ранее сообщалось, что владевшие похоронным бюро супруги из штата Колорадо признали себя виновными в мошенничестве с захоронениями. В здании их организации обнаружили 190 непогребенных тел.

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      Никита Савин
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